رياضة | نجم يوفنتوس يقترب من الدوري الأمريكي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يقترب من الدوري الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أمريكية أن الأرجنتيني جونزالو هيجواين نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي بات قريبًا من الإنضمام إلى فريق جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية أمريكية أن هيجواين دخل في مفاوضات متقدمة مع مسئولي إنتر ميامي الأمريكي الذي يمتلكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

وأفادت التقارير الصحفية بأن هيجواين سيكون ثاني لاعب من يوفنتوس ينضم إلى إنتر ميامي في الصيف الحالي بعد نجم خط الوسط الفرنسي بليس ماتويدي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هيجواين البالغ من العمر 32 عامًا خاض مع يوفنتوس 149 مباراة وسجل 66 هدف وحقق العديد من البطولات.