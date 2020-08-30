رياضة | نجم برشلونة يقترب من يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقترب من يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني أصبح على أعتاب الإنضمام إلى يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن لويس سواريز يسرع في مفاوضات إنهاء عقده مع برشلونة من أجل الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن برشلونة كان قد أبلغ سواريز في الفترة الماضية أنه خارج خطط الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه هناك إهتمام من العديد من الأندية بالنجم الأوروجواياني على رأسها آياكس أمستردام الهولندي وإنتر ميامي الأمريكي بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.