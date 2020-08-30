رياضة | تعرف على موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستعادة خدمات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، خلال المباريات المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر إيقاف كهربا لنهاية الموسم قبل تخفيف العقوبة لـ10 مباريات، على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بالإمارات.

وغاب كهربا عن مباريات حتى الأن، هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربي، وأسوان، والزمالك، والجونة، والمصرى، بالدوري.

كما يغيب اللاعب عن مباراتي وادي دجلة وحرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين على أن يعود اللاعب للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى بالجولة السادسة والعشرين.