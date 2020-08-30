شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بلع لسانه.. القناة يوضح حالة شريف أشرف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام شريف أشرف، مهاجم فريق الزمالك والأهلي السابق، والقناة الحالي، ببلع لسانه خلال ودية فريقه أمام البنك الأهلي استعدادًا لعودة النشاط الرياضي بدوري الدرجة الأولى.
وتواصل «المصري اليوم» مع مرسي السيد، المدير التنفيذي لنادي القناة، والذي أعلن سلامة اللاعب وتحسن حالته بعد بلع لسانه في مباراة البنك الأهلي.
وأشار مرسي السيد إلى أن حالة شريف أشرف مطمئنة والإصابة كانت بسيطة بعد كرة مشتركة مع حارس فريق البنك الأهلي، مضيفًا:«اللاعب يتلقى العلاج حاليًا بمستشفى هيئة قناة السويس وحالته مستقرة».
وكانت حالة من الذعر قد أصابت محبي وأصدقاء شريف أشرف بعد إذاعة نبأ بلع لسانه، خاصةً وأنها واقعة تسببت في وفاة عدد من لاعبي المستديرة على مدار الألفية الحالية.
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