شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الممتاز: الزمالك (0) - (0) إنبي (نهاية الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي الزمالك نظيره إنبي على ملعب ستاد القاهرة، في تمام الثامنة والنصف مساء، في إطار الجولة 23 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: أحمد عيد ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وعبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي

الهجوم: مصطفي محمد

أما إنبي فيدخل اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع :كريم فؤاد، إبراهيم يحيى، أسامة جلال، على فوزي

خط الوسط: محمود غالي، حميد ماو، عبدالرحمن عامر

خط الهجوم: محمد شريف، محمد بسيوني، فيستون عبدول

أحداث المباراة

Advertisements

انطلاق اللقاء

ق 5 كارت أصفر لطارق حامد بعد عودة محمود عاشور للفار بعد تدخل عنيف من لاعب وسط الزمالك على محمود غالي لاعب إنبي.

ق 21 تعادل سلبي بين الفريقين حتى الأن الفرص قليلة والاستحواذ لإنبي.

ق 30 أوقف الحكم محمود عاشور المباراة دقيقة لشرب المياه وإلتقاط الأنفاس من الفريقين.

ق38 تغيير اضطراري لإنبي بنزول هشام عادل بديلا لأسامة جلال بعد إصابته.

ق45.. يشير الحكم محمود عاشور بـ 4 دقائق وقت بدل ضائع.