الدوري الممتاز: الزمالك (0) - (0) إنبي (نهاية الشوط الأول)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي الزمالك نظيره إنبي على ملعب ستاد القاهرة، في تمام الثامنة والنصف مساء، في إطار الجولة 23 من الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل
الدفاع: أحمد عيد ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وعبدالله جمعة
الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي
الهجوم: مصطفي محمد
أما إنبي فيدخل اللقاء بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: محمود جاد
خط الدفاع :كريم فؤاد، إبراهيم يحيى، أسامة جلال، على فوزي
خط الوسط: محمود غالي، حميد ماو، عبدالرحمن عامر
خط الهجوم: محمد شريف، محمد بسيوني، فيستون عبدول
أحداث المباراة
انطلاق اللقاء
ق 5 كارت أصفر لطارق حامد بعد عودة محمود عاشور للفار بعد تدخل عنيف من لاعب وسط الزمالك على محمود غالي لاعب إنبي.
ق 21 تعادل سلبي بين الفريقين حتى الأن الفرص قليلة والاستحواذ لإنبي.
ق 30 أوقف الحكم محمود عاشور المباراة دقيقة لشرب المياه وإلتقاط الأنفاس من الفريقين.
ق38 تغيير اضطراري لإنبي بنزول هشام عادل بديلا لأسامة جلال بعد إصابته.
ق45.. يشير الحكم محمود عاشور بـ 4 دقائق وقت بدل ضائع.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
71,302
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وفيات
5,376
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