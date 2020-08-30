إبراهيموفيتش يستعد لتجديد عقده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لتجديد عقده مع العملاق الإيطالي ميلان. وقال إبراهيموفيتش (38 عاما) في تسجيل فيديو تم بثه عبر الموقع الرسمي لميلان لدى وصوله إلى مطار ميلانو «لقد قلت دائما إنني لست هنا كتميمة». وأضاف «هذا العام لاحت لي الفرصة لأتواجد منذ البداية». وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان في يناير الماضي وسجل 10 أهداف خلال 18 مباراة بالموسم الماضي من الدوري الإيطالي. Advertisements وانتهى عقد المهاجم السويدي المخضرم مع ميلان بنهاية الموسم الماضي. وأثيرت تكهنات حول توقيعه عقدا يمتد لعام واحد مع ميلان، حيث قال إبراهيموفيتش في هذا الصدد «أنا هنا من أجل تحقيق النتائج، لمساعدة النادي والمدرب والفريق، أن أنقل ميلان إلى حيث ينتمي». وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 19 سبتمبر المقبل.

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