شكرا لقرائتكم خبر رابطة الدوري الإسباني تلزمه بالشرط الجزائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أمس أنه لا يجوز للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرحيل عن ناديه برشلونة في صفقة انتقال حر.

كما أكدت استمرار سريان البند المتعلق بالشرط الجزائي في حال فسخ العقد المستمر حتى يونيو 2021.

ولفتت الرابطة إلى أنها لن تصدر تصريحا بانتقال ميسي في حال لم يتم سداد المبلغ المنصوص عليه سلفا.

يشار إلى أن الرابطة لم تذكر قيمة المبلغ، لكن تقارير إعلامية أجمعت على أن هذه القيمة تبلغ 700 مليون يورو.