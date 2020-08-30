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رابطة الدوري الإسباني تلزمه بالشرط الجزائي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أمس أنه لا يجوز للنجم الأرجنتيني ليونيل الرحيل عن ناديه في صفقة انتقال حر.

كما أكدت استمرار سريان البند المتعلق بالشرط الجزائي في حال فسخ العقد المستمر حتى يونيو 2021.

ولفتت الرابطة إلى أنها لن تصدر تصريحا بانتقال ميسي في حال لم يتم سداد المبلغ المنصوص عليه سلفا.

يشار إلى أن الرابطة لم تذكر قيمة المبلغ، لكن تقارير إعلامية أجمعت على أن هذه القيمة تبلغ 700 مليون يورو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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