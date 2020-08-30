رابطة الدوري الإسباني تلزمه بالشرط الجزائي

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كما أكدت استمرار سريان البند المتعلق بالشرط الجزائي في حال فسخ العقد المستمر حتى يونيو 2021.
ولفتت الرابطة إلى أنها لن تصدر تصريحا بانتقال ميسي في حال لم يتم سداد المبلغ المنصوص عليه سلفا.
يشار إلى أن الرابطة لم تذكر قيمة المبلغ، لكن تقارير إعلامية أجمعت على أن هذه القيمة تبلغ 700 مليون يورو.
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