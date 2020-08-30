ميسي يتغيب عن اختبارات كورونا ببرشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت تقارير إعلامية في إسبانيا أمس إن لاعب برشلونة ، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لم يحضر إلى الاختبارات الإجبارية للكشف عن فيروس كورونا في النادي.

وذكرت هذه التقارير أن ميسي (33 عاما) لم يحضر في الموعد الذي كان محددا له أمس في العاشرة والربع صباحا، وأضافت أنه بهذا فإن من غير المتوقع أن يشارك ميسي في أول تدريب للفريق اليوم استعدادا للموسم الجديد، إذ إن قواعد السلامة في الدوري الإسباني تحظر مثل هذه المشاركة بدون الخضوع أولا لاختبارات الكشف عن كورونا.

وسيؤجج الغياب عن الاختبارات والتدريب الصراع بين ميسي وناديه بعد أن كان قد أعلن في الأسبوع الماضي رغبته في الرحيل عن برشلونة الذي أعلن مسؤولوه تمسكهم باللاعب.

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وكان ميسي أرسل خطابا إلى برشلونة الثلاثاء الماضي يبلغه من خلاله رغبته في الرحيل عن النادي في صفقة انتقال حر اعتمادا على بند يسمح له بالانتقال في صفقة انتقال حر قبل وقت قصير من نهاية الموسم، وأشار في خطابه إلى أن الموسم الحالي لم ينته في يونيو الماضي، ولكنه انتهى في أغسطس الحالي بسبب جائحة كورونا.

وفي المقابل، تمسك برشلونة بأن البند الذي يسمح لميسي بالرحيل دون مقابل انتهى في العاشر من يونيو الماضي، وأنه في سبيل رحيله الآن عليه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 700 مليون يورو (833 مليون دولار).

وربطت تقارير صحفية بين ميسي وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي سبق له تحقيق نجاحات كبرى مع ميسي في برشلونة.