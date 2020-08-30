شكرا لقرائتكم خبر ميسي يتغيب عن اختبارات كورونا ببرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت هذه التقارير أن ميسي (33 عاما) لم يحضر في الموعد الذي كان محددا له أمس في العاشرة والربع صباحا، وأضافت أنه بهذا فإن من غير المتوقع أن يشارك ميسي في أول تدريب للفريق اليوم استعدادا للموسم الجديد، إذ إن قواعد السلامة في الدوري الإسباني تحظر مثل هذه المشاركة بدون الخضوع أولا لاختبارات الكشف عن كورونا.
وسيؤجج الغياب عن الاختبارات والتدريب الصراع بين ميسي وناديه بعد أن كان قد أعلن في الأسبوع الماضي رغبته في الرحيل عن برشلونة الذي أعلن مسؤولوه تمسكهم باللاعب.
وكان ميسي أرسل خطابا إلى برشلونة الثلاثاء الماضي يبلغه من خلاله رغبته في الرحيل عن النادي في صفقة انتقال حر اعتمادا على بند يسمح له بالانتقال في صفقة انتقال حر قبل وقت قصير من نهاية الموسم، وأشار في خطابه إلى أن الموسم الحالي لم ينته في يونيو الماضي، ولكنه انتهى في أغسطس الحالي بسبب جائحة كورونا.
وفي المقابل، تمسك برشلونة بأن البند الذي يسمح لميسي بالرحيل دون مقابل انتهى في العاشر من يونيو الماضي، وأنه في سبيل رحيله الآن عليه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 700 مليون يورو (833 مليون دولار).
وربطت تقارير صحفية بين ميسي وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي سبق له تحقيق نجاحات كبرى مع ميسي في برشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يتغيب عن اختبارات كورونا ببرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.