شكرا لقرائتكم الزمالك ضد إنبي .. إمام عاشور ومحمد صبحى يؤازران الأبيض من الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الثنائى إمام عاشور ومحمد صبحى لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك على التواجد بمقصورة ملعب ستاد القاهرة الدولى على هامش مواجهة الأبيض لنظيره إنبى المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، وتواجد الثنائى فى مقصورة الملعب من أجل مؤازرة زملائهم بالفريق فى مواجهة الليلة.

ويسعى الزمالك خلال مباراة اليوم لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط هامة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى لاستعادة انتصاراته فى الدورى الممتاز، وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الأبيض.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"محمود جنش، محمد عبد الغنى، حسام عبد المجيد، إسلام جابر، حسام أشرف، أوناجم، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، أسامة فيصل".

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فيما بدأ فريق انبى المباراة بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: على فوزى وإبراهيم يحيى وأسامة جلال وكريم فؤاد.

خط الوسط: حميد ماو، محمود غالى، عبد الرحمن عامر، محمد بسيونى.

خط الهجوم: محمد شريف، فيستون عابدول.

ويتواجد على مقاعد بدلاء إنبى كلا من: "عبد العزيز البلعوطى، محمد عرابى، محمود قاعود، أحمد العجوز، أحمد على، هشام عادل، محمد رزق، عمر سافيولا، أحمد حسين ميسى".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة بعدما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.