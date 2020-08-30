شكرا لقرائتكم الزمالك ضد إنبي .. ساسي يرفع الراية البيضاء قبل المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد إنبي



حاول النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على الدخول في مداعبة مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق خلال دخول القلعة البيضاء لأداء فترة الاحماء التي تسبق مباراة انبي في الدوري المصري الممتاز.

ولاحظ المتواجدون بالملعب والمصورين على وجود لون أبيض في قصة شعر "الراستا" التي قام بها قبل شهر اللاعب التونسي فور وصوله الى القاهرة قادما من بلاده.

كشف الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تشكيل مواجهة إنبى، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة.

يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط هامة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى لاستعادة انتصاراته فى الدورى الممتاز، وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.







