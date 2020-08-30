شكرا لقرائتكم فايلر يستفسر عن موعد انتظام اليو ديانج فى تدريبات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تساءل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عن موعد انتظام المالى اليو ديانج فى تدريبات الفريق الأحمر بعد سفره لبلاده لتجديد جواز سفره، ووافق الأهلى على سفر ديانج بعد غيابه عن مباراة المصرى البورسعيدى والتى أقيمت أمس السبت وحسمها الفريق بهدفين نظيفين بداعى الإيقاف، خاصة فى ظل وجود متسع من الوقت بين مباراة المصرى ومباراة وادى دجلة التالية فى مسابقة الدوري.

وكشف سيد عبد الحفيظ أن ديانج سينتظم فى تدريبات الأهلى يوم الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير استعداداً لمواجهة وادى دجلة، ويعانى الأهلى من غيابات كثيرة فى الفترة الحالية إذ يفقد جهود، كلاً من حسين الشحات ومحمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعبا.

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ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).