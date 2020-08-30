شكرا لقرائتكم محمد صلاح: لاعبو طنطا مش عارفين بعض أساسيات الكورة ومهمتنا صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمد صلاح المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى طنطا، عن حزنه الشديد بعد الخسارة التى تلقاها من سموحة بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

أحرز ثلاثية الفريق السكندرى، كل من شريف رضا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ثم أضاف إيريك ديسمبى الهدف الثانى فى الدقيقة 43، وفى الدقيقة 71 أحرز صلاح محسن الهدف الثالث من ضربة رأسية متقنة.

وشهد اللقاء احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق طنطا فى الدقيقة 39، إلا إنه تراجع عن قراره بعد أن عاد لتقنية الفار، والتى أكدت عدم لمس الكرة يد لاعب سموحة.

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قال محمد صلاح فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت 2": "للأسف لاعبى طنطا مش متعلمين بعض أساسيات الكورة، ومش عايز أتكلم عن المدربين السابقين للفريق، لكن أمامنا مهمة فى غاية الصعوبة نظرًا لضيق الوقت، وسنسعى فى تلك الفترة على تعليم اللاعبين وتحسين أدائهم على أمل تغير وضع الفريق فى جدول مسابقة الدورى".

تابع المدير الفنى لطنطا حديثه، مشيرًا إلى أن لاعبيه يبذلون أقصى ما لديهم من مجهود داخل المستطيل الأخضر لكن بدون فائدة أو تحقيق الهدف والفوز باللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 31 فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 13 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 10 وخسر 11 وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.