شكرا لقرائتكم رجل موقعة الجونة والمقاولون يحتفل بشعار واكاندا فور إيفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الزامبي والتر بواليا صاحب هدفي فوز الجونة على المقاولون على الاحتفال بشعار "واكاندا فور إيفر" والذي اشتهر به الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان في فيلم بلاك بانثر.

دخل نادى الجونة منطقة الأمان والدافئ بعدما انتزع فوزا ثمنيا من نظيره المقاولون العرب وقفز للمركز الـ 13 بهدفين في شباك الذئاب فى المباراة التى جمعهما اليوم ، على ملعب خالد بشارة بالجونة ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز .

أحرز هدفى الفريق الساحلي مهاجمه والتر بواليا فى الدقيقة 6، 60 من ركلتى جزاء.

ورفع الفوز رصيد إلى 21 نقطة الجونة فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً .

فيما احتفظ المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 40 نقطة رغم الهزيمة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

أنهى فريق الجونة فى إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف أمام فريق المقاولون العرب فى المباراة التى تجمعهما حالياً ، على ملعب خالد بشارة بالجونة ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز ،أحرز هدف الفريق الساحلي مهاجمه والتر بواليا فى الدقيقة 6 من ركلة جزاء.

ضاعف والتر بواليا لاعب الجونة النتيجة لفريفه الساحلي من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الـVAR.

وشهدت المباراة لحظات مثيرة حيث أنه فى الدقيقة 56'تعادل لويس إدوارد للمقاولون العرب، إلا أن الحكم بعدها بدقيقة واحدة 57عاد إلى تقنية الـVAR التى تدخلت من لرؤية لمسة يد على مدافع المقاولون، فألغي هدف المقاولون واحتسب ركلة جزاء لصالح الجونة

59بعد مشاهدة الحكم للقطة فى الدقيقة 59 .

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وجاء تشكيل الجونة كالتالى ، إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام رشدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: محمود ابو السعود

الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، أحمد الشامى، حسن الشامي.

الوسط: محمد مجلي،عبد العزيز موسى، كريم مصطفى ، محمود السيد.

الهجوم: لويس إدوارد، سيف الجزيرى.