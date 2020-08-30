شكرا لقرائتكم حازم إمام: الزمالك وبيراميدز أقرب المنافسين على المركز الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق حازام إمام نجم الزمالك السابق على أهداف الفريق الأبيض من مواجهة إنبي مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة.

وقال حازم إمام في تصريحات للاستديو التحليلي على أون تايم سبورت، إن الزمالك وبيراميدز أقرب المنافسين على المركز الثاني، موضحا أن كارتيرون لن يجازف بالدفع بالناشئين كثيرا للحفاظ على المركز الثاني.

وتابع الثعلب أن الزمالك وبيراميدز بينهما صراع شرس على وصافة الدوري موضحا أن المقاولون لن يكمل المنافسة حتى النهاية مثمنا أداء ونتائج الفريق حتى الآن.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، ورباعي الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، ويقود الهجوم مصطفى محمد. Advertisements

وجاء تشكيل إنبى كالتالى، حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: على فوزى وإبراهيم يحيى وأسامة جلال وكريم فؤاد، ورباعي الوسط: حميد ماو، محمود غالى، عبد الرحمن عامر، محمد بسيونى، ويقود خط الهجوم: محمد شريف، فيستون عابدول.

ويتواجد على مقاعد بدلاء إنبى كلا من:"عبد العزيز البلعوطى، محمد عرابى، محمود قاعود، أحمد العجوز، أحمد على، هشام عادل، محمد رزق، عمر سافيولا، أحمد حسين ميسى".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة بعدما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.