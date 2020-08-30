صفقة القرن.. تفاصيل انتقال ليونيل ميسي من برشلونة إلى مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قيمة صفقة انتقال قائد فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى الفريق السماوي ستكلف خزائن الأخير نحو 750 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن السيتي تفاوض بالفعل مع ليونيل ميسي على ضمه من برشلونة، وستكلف الصفقة خزائن النادي 750 مليون يورو.

Advertisements

وأشارت إلى أنه في حالة التوصل لاتفاق مع برشلونة، فإن ميسي سينتقل لـ مانشستر سيتي لمدة 5 سنوات، يقضي فقط أول 3 سنوات معهم في إنجلترا، قبل الانتقال للنادي التابع لهم نيويورك سيتي الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي سيتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 100 مليون يورو متضمنًا قيمة الضرائب مع مانشستر سيتي في أول 3 سنوات له، وبعد نهاية الموسم الثالث سيتحصل على مبلغ 250 مليون يورو لانتقاله إلى نيويورك سيتي.

وأضافت الصحيفة أن السيتي يستعد لتقديم عرض رسمي إلى برشلونة بقيمة 250 مليون يورو للتعاقد مع ميسي.

يشار إلى أن نادي برشلونة يرفض بيع ليونيل ميسي دون دفع قيمة الشرط الجزائي المقدر في عقده بـ 700 مليون يورو.