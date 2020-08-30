شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر أحمد حسن فى نيولوك صيفى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خضع أحمد حسن الصقر نجم منتخب مصر السابق إلى جلسة تصوير بنيولوك جديد يحمل طابع الصيف ، حيث نشر الصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " .

و يعد أحمد حسن من أبرز نجوم الرياضة المهتمين بكل ما هو جديد فى عالم الموضة و الفاشون .



أحمد حسن 1



أحمد حسن 2



أحمد حسن 3

أحمد حسن أحد أهم اللاعبين فى تاريخ مصر، إذ نجح فى الحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية 4 مرات أعوام 1998، و2006، و2008، و2010، بالإضافة إلى لقب دورى أبطال أفريقيا مع الأهلى، والعديد من البطولات المحلية، وخاص تجربة احتراف ناجحة فى تركيا وبلجيكا.

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كما حصل أحمد أحسن على أفضل لاعب فى أمم أفريقيا 2010 للمرة الثانية فى تاريخه بعد أن قاد الفراعنة للبطولة السابعة فى تاريخ المنتخب المصرى والرابعة فى تاريخه، ليبتعد بلقب أكثر لاعبى القارة فوزا بالبطولة.

كما استطاع أحمد حسن فى عام 2012 أن يخطف لقب عميد لاعبى العالم من السعودى محمد الدعيع بعد أن سجل مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبى العالم مشاركة مع منتخب بلاده.

أحمد حسن هو ثانى مصرى يحصل على هذا اللقب بعد مواطنه حسام حسن، الذى سبق وناله عام 2001 .

فيما نجح الصقر أحمد حسن فى حصد ألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية وكذلك الأندية الأوروبية ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية.

كما حصل على كأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007.

وبجانب نجاحه و إنجازاته فى عالم كرة القدم فهو أيضا يمتلك كاريزما قوية و جانب من السباكة و الأناقة سواء فى الكاجوال أو الفورمال .