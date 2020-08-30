شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستفسر عن موعد انتظام اليو ديانج في تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن موعد انتظام المالي اليو ديانج في تدريبات الفريق الأحمر بعد سفره لبلاده لتجديد جواز سفره، ووافق الأهلي على سفر ديانج بعد غيابه عن مباراة المصري البورسعيدي والتي أقيمت أمس السبت وحسمها الفريق بهدفين نظيفين بداعي الإيقاف، خاصة في ظل وجود متسع من الوقت بين مباراة المصري ومباراة وادى دجلة التالية في مسابقة الدوري.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن ديانج سينتظم في تدريبات الأهلي يوم الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير استعداداً لمواجهة وادى دجلة، ويعاني الاهلي من غيابات كثيرة في الفترة الحالية إذ يفقد جهود ، كلاً من حسين الشحات ومحمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف>

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

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