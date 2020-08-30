شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: "لاعبو طنطا مش متعلمين بعض أساسيات الكورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد صلاح المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى طنطا، حزنه الشديد بعد الخسارة التى تلقاها من سموحة بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز ثلاثية الفريق السكندرى، كلاً من شريف رضا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ثم أضاف إيريك ديسمبى الهدف الثانى فى الدقيقة 43، وفى الدقيقة 71 أحرز صلاح محسن الهدف الثالث من ضربة رأسية متقنة.

وشهد اللقاء إحتساب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق طنطا فى الدقيقة 39، إلا إنه تراجع عن قراره بعد أن عاد لتقنية الفار، والتى أكدت عدم لمس الكرة يد لاعب سموحة.

قال محمد صلاح فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت 2": "للأسف لاعبى طنطا مش متعلمين بعض أساسيات الكورة، ومش عايز أتكلم عن المدربين السابقين للفريق، لكن أمامنا مهمة فى غاية الصعوبة نظرًا لضيق الوقت، وسنسعى فى تلك الفترة على تعليم اللاعبين وتحسين أدائهم على أمل تغير وضع الفريق فى جدول مسابقة الدورى".

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تابع المدير الفنى لطنطا حديثه، مشيرًا إلى إن لاعبيه يبذلون أقصى ما لديهم من مجهود داخل المستطيل الأخضر لكن بدون فائدة أو تحقيق الهدف والفوز باللقاء.