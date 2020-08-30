شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة .. التعادل السلبى يسيطر علي مباراة الزمالك وانبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الزمالك وانبى سلبيا بعد مرور 15 دقيقة من مباراة الفريقين المقامة على استاد القاهرة ، ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بدأ الزمالك المباراة بضغط على مدافعى انبى من أجل احراز هدف مبكر لإراحة الأعصاب، في المقابل فان لاعبى انبى اعتمدوا علي الهجمات المرتدة واللعب من الجبهة اليمنى في محاولة لاختراق جبهة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك.

ولجأ محمود عاشور حكم المباراة الي تقنية حكم الفيديو " فار " في اتلحام بين طارق حامد من الزمالك ومحمد بسيونى من انبى، وبالفعل منح طارق حامد انذار لخشونته مع لاعب انبى، وتألق مدافعى الفريقين حال دون احراز أهداف في الـ 15 دقيقة الأولى لتستمر النتيجة التعادل السلبى بين الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"محمود جنش، محمد عبد الغنى، حسام عبد المجيد، إسلام جابر، حسام أشرف، أوناجم، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، أسامة فيصل".

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فيما بدأ فريق انبى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: على فوزى وإبراهيم يحيى وأسامة جلال وكريم فؤاد.

خط الوسط: حميد ماو، محمود غالى، عبد الرحمن عامر، محمد بسيونى.

خط الهجوم: محمد شريف، فيستون عابدول.

ويتواجد على مقاعد بدلاء إنبى كلا من:"عبد العزيز البلعوطى، محمد عرابى، محمود قاعود، أحمد العجوز، أحمد على، هشام عادل، محمد رزق، عمر سافيولا، أحمد حسين ميسى".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة بعدما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.