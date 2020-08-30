شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365 : اتحاد الكرة يحيل القائمة السوداء للجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة أن اتحاد الكرة قرر إحالة طلعت يوسف المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السكندري ومحمد الخولي نائب رئيس النادي المصرى، وعدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصرى، للجنة الانضباط برئاسة المستشار السيد البنداري بعد التصريحات والهجوم على مسئولي الاتحاد مؤخرا فيما يتعلق بقضية مسحات الكشف عن فيروس كورونا.

وسبق للجنة أن استقبلت طلبات إحالة تخص وفرج عامر رئيس نادي سموحة ، وسمير حلبية رئيس النادي المصري ، وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وعدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي ، وسعيد لطفي مستشار الناشئين بنادي الزمالك، وخالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي ، وطارق العشري المدير الفني للنادي المصري، وطارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، لتناقشها في جلسة الاثنين.

وأوضح شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن اتحاد الكرة في إطار مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع الأندية تمت إحالة الثلاثي للجنة الانضباط للتحقيق في ما هو منسوب إليهم من هجوم على مسئولي الجبلاية من قبل لجنة الانضباط التي تتمتع باستقلالية مطلقة ولديها مطلق الحرية في اتخاذ ما تراه من قرارات وفقا للوائح، خاصة وأن يتولاها مجموعة من أكبر المستشارين والقضاة في مصر.

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وأضاف شبانة بأن الاتحاد يتعاون مع جميع الأندية ويتعامل معها سواسية وبدون تمميز ومن يخرج عن النص تتولى أمره لجنة الانضباط التي يقدم لها كل المستندات ومقاطع الفيديو والصوت وتحقق فيها وتصدر قراراتها بحرية تامة، موضحا أنه من غير المقبول الهجوم على الجهة المنوط بها إدارة الكرة المصرية دون رد فعل.

وتجتمع لجنة الانضباط غدا، الاثنين، بمقر اتحاد الكرة لمناقشة موقف عدد كبير من الشخصيات المحالة للانضباط بسبب الهجوم على مسئولي الاتحاد قبل إصدار قراراتها في هذا السياق.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.