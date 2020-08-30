شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365 : الأهلى يرفض بيع ناصر ماهر لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون الخليج 365 ، أن إدارة الأهلي رفضت عرض بيراميدز الخاص بشراء ناصر ماهر صانع العاب الفريق الأحمر بعد انتهاء اعارته لسموحة، ورغم ابداء الأهلي مرونة في التفاوض ببداية الأمر ،الا ان الأمر اختلف في الوقت الحالي بعد توتر العلاقة نسبيا بين الجانبين بسبب رمضان صبحي، و الذي رفض الاستمرار مع الأهلي بعد انتهاء اعارته من هيدرسيفيلد الأنجليزي واعلانه الرغبة في الانتقال لبيراميدز حيث ترى ادارة الأهلي ان نظيرتها في بيراميدز تحاول خطف نجومها.

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وأكد شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن ناصر ماهر يرغب في حال وجود رغبة بالأهلي في تجديد اعارته بالاستمرار في سموحة ،مفضلا عرض الفريق السكندري عن اي عرض اخر سواء داخل مصر او خارجها.

وأضاف شبانة أن الجهاز الفني للأهلي يُفاضل بين ثنائي الفريق المعار صلاح محسن مهاجم سموحة واحمد ريان لاعب الجونة، تمهيدا لعودة احدهما لتدعيم الهجوم واستمرار اعارة الأخر في الموسم الجديد، في الوقت الذي رفض الجهاز الفني الاستعجال خاصة وان هناك كثير من المباريات المتبقية ببطولة الدوري العام، وبالتالي يريد الجهاز الفني منح الفرصة كاملة للثنائي وضمان اتخاذ القرار الصائب فيما يخص عودة اياً منهما بنهاية الأمر.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.