شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحقق أكبر انتصاراته فى الدورى ويهزم طنطا بثلاثية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق سموحة أكبر نتيجة له منذ بداية الموسم الحالى، بالفوز على طنطا بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز ثلاثية الفريق السكندرى، كلاً من شريف رضا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ثم أضاف إيريك ديسمبى الهدف الثانى فى الدقيقة 43، وفى الدقيقة 71 أحرز صلاح محسن الهدف الثالث من ضربة رأسية متقنة.

وشهد اللقاء إحتساب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق طنطا فى الدقيقة 39، إلا إنه تراجع عن قراره بعد أن عاد لتقنية الفار، والتى أكدت عدم لمس الكرة يد لاعب سموحة.

Advertisements

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 31 فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل فى 13 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 10 وخسر 11 وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

وانتهت المواجهة التى جمعت الفريقين فى الدور الأول لدورى هذا الموسم بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق والتى أقيمت على استاد طنطا الرياضى فى 27 نوفمبر 2019 ، سجل ثنائية سموحة حسام حسن وسجل ثنائية طنطا إسلام فؤاد وميدو جمال.