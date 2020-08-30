الجونة ينهى نتائجه السلبية ويفوز على المقاولون بثنائية من ركلتى جزاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الجونة فى إنهاء سلسلة النتائج السلبية بالفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما ، على ملعب خالد بشارة بالجونة ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز ،أحرز هدفى الفريق الساحلي مهاجمه والتر بواليا فى الدقيقتين 6 و 61 علي الترتيب من ركلتى جزاء.
وبهذا الفوز ، يصعد الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما استمر المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.
وجاء تشكيل الجونة كالتالى ، إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام رشدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا.
وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:
حراسة المرمى: محمود ابو السعود
الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، أحمد الشامى، حسن الشامي.
الوسط: محمد مجلي،عبد العزيز موسى، كريم مصطفى ، محمود السيد.
الهجوم: لويس إدوارد، سيف الجزيرى.
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