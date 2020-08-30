شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبط يد الزمالك يهزم الأوليمبي ويتأهل لنهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2000 على الأوليمبى بنتيجة 32/34 في الدور قبل النهائي لكأس مصر وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة نادى هليوبوليس بمدينة الشروق.

ومن المقرر أن يواجه الفريق النادي الأهلي في نهائي الكأس غدًا في الرابعة عصرًا على صالة نادى هليوبوليس.

ويقود الفريق أحمد رمضان هتلر مديرًا فنيًا ومحمد عبدالسلام ريشة مدربًا.