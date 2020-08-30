شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبط يد الزمالك يهزم الأوليمبي ويتأهل لنهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2000 على الأوليمبى بنتيجة 32/34 في الدور قبل النهائي لكأس مصر وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة نادى هليوبوليس بمدينة الشروق.
ومن المقرر أن يواجه الفريق النادي الأهلي في نهائي الكأس غدًا في الرابعة عصرًا على صالة نادى هليوبوليس.
ويقود الفريق أحمد رمضان هتلر مديرًا فنيًا ومحمد عبدالسلام ريشة مدربًا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,497
-
تعافي
71,302
-
وفيات
5,376
كانت هذه تفاصيل خبر مرتبط يد الزمالك يهزم الأوليمبي ويتأهل لنهائي كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.