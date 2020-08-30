شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لإنبي فى مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن تشكيل فريقه، الذي سيخوض به مباراة الزمالك، المقرر إقامتها بعد قليل، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع :كريم فؤاد، إبراهيم يحيى، أسامة جلال، على فوزي

خط الوسط: محمود غالي، حميد ماو، عبدالرحمن عامر

خط الهجوم: محمد شريف، محمد بسيوني، فيستون عبدول

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