شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى: محمد أبوجبل الدفاع: أحمد عيد ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وعبدالله جمعة الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي الهجوم: مصطفي محمد Advertisements البدلاء: محمود عبدالرحيم جنش وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني وإسلام جابر ومحمد أوناجم وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد وكابونجو كاسونجو الوضع في مصر

اصابات 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.