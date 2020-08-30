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زيدان يختار خليفته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

إختار مدرب نادي ​​ الإسباني، ​زين الدين زيدان​ خليفته في الإدارة الفنية للنادي الملكي بعد انتهاء مشواره في سانتياغو برنابيو.

 

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ولفت موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، إلى أن زيدان يعتبر أن نجم الميرينغي السابق، ومدرب "كاستيا" الحالي، ​راوول غونزاليس​ الأنسب لقيادة ريال مدريد في المستقبل.

 

وأفاد الموقع أن الفرنسي سيكون سعيداً إذا أصبح راوول خليفته على مقاعد البدلاء في ريال مدريد، علماً أنهما تزاملا لسنوات طويلة في الملاعب، كما أن زيدان لا يرى أنسب من راوول لخلافته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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