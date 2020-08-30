زيدان يختار خليفته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

إختار مدرب نادي ​ريال مدريد​ الإسباني، ​زين الدين زيدان​ خليفته في الإدارة الفنية للنادي الملكي بعد انتهاء مشواره في سانتياغو برنابيو.

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ولفت موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، إلى أن زيدان يعتبر أن نجم الميرينغي السابق، ومدرب "كاستيا" الحالي، ​راوول غونزاليس​ الأنسب لقيادة ريال مدريد في المستقبل.

وأفاد الموقع أن الفرنسي سيكون سعيداً إذا أصبح راوول خليفته على مقاعد البدلاء في ريال مدريد، علماً أنهما تزاملا لسنوات طويلة في الملاعب، كما أن زيدان لا يرى أنسب من راوول لخلافته.