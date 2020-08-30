بطل أطول دوري يصطاد الأرقام الفريدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باصطياده لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أضاف الهلال أرقاما جديدة وفريدة إلى سجل ألقابه وبطولاته، فبعد أن توج بلقب الدوري الأطول الذي استمر أكثر من عام بسبب توقف نحو 140 يوما بسبب جائحة كورونا ، يكون الفريق قد حقق اللقب الثامن في الألفية الحالية، والخامس بنظام دوري المحترفين، ووصل إلى البطولة رقم 60. كما أنه سيسجل مشاركته الـ15 في دوري أبطال آسيا كرقم قياسي بين الأندية السعودية والعربية، فيما سيكون رئيسه رقم 20 في تاريخ النادي، فهد بن نافل هو الرئيس الـ17 الذي يحقق البطولات ويسجل رقما تاريخيا في الجمع بين كأسي آسيا والدوري في موسم واحد، إضافة إلى تحقيق المركز الرابع في كأس العالم للأندية. في الهلال فقط قائد الهلال محمد الشلهوب ساهم في تحقيق 8 بطولات دوري للفريق متساويا مع عدد بطولات الدوري لنادي الاتحاد وقائده السابق محمد نور.

المدرب رازفان لوشيسكو حقق اللقب الثامن بمشواره التدريبي (كأس رومانيا مرتين، وكأس نجوم قطر، وكأس اليونان مرتين، والدوري اليوناني، ودوري أبطال آسيا، والدوري السعودي).

الهلال حقق أطول دوري بتاريخ الكرة السعودية حيث انطلق في 22 أغسطس 2019 وينتهى في 9 سبتمبر بعد أن توقف في 15 مارس وعاد في 4 أغسطس بسبب جائحة كورونا.

أول دوري للاعبين تركي المطيري وعبدالله البيشي ونواف الغامدي ووليد الأحمد وناصر الدوسري بعد تصعيدهم للفريق الأول.

لقب الدوري آخر بطولة للهلال بملعب جامعة الملك سعود كملعب خاص به قبل توديعه الموسم المقبل.

يسجل في الموسم المقبل مشاركته رقم 15 بدوري أبطال آسيا كرقم قياسي بين الأندية السعودية والعربية.

فهد بن نافل هو الرئيس الـ17 الذي يحقق بطولات للفريق ويسجل رقما تاريخيا بتحقيق كأسي آسيا والدوري في موسم واحد، والمركز الرابع في العالم.

الفريق الوحيد الذي حقق رقما فريدا على مستوى الأندية بتحقيقه كأس الجد (الملك عبدالعزيز) وكأس المؤسس عام 2000، وكأس الأب (الملك سلمان بن عبدالعزيز) عام 2017، وكاس الحفيد (الأمير محمد بن سلمان) موسم 2019 /2020. بطولات الهلال الـ60: الدوري الممتاز 16 مرة

كأس الملك8 مرات

كأس ولي العهد 13 مرة

البطولة الآسيوية 7 مرات

بطولة الخليج مرتان

كأس السوبر السعودي مرتان

البطولات العربية 4 مرات

كأس الأمير فيصل بن فهد 6 مرات

كأس المؤسس

كأس السوبر السعودي المصري

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