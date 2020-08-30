كيم بديلا لجونز في النصر

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وكانت «مكة» أكدت في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي الموافق 25 أغسطس بأن النادي الكوري الجنوبي سيرسل للنصر خطاب تنازل عن كيم جون سو.
ويعني انضمام الآسيوي كيم للنصر، ابتعاد الآسيوي الآخر، حارس المرمى الأسترالي برادلي جونز عن الفريق في حسابات المدير الفني البرتعالي روي فيتوريا في الموسم المقبل.
يذكر أن المفاوضات بين النصر ونادي جيونبوك مرت بمنعطفات عديدة بعد أن سعى النادي الكوري لاستمرار مدافعه معه في بطولة دوري أبطال آسيا والتنازل عنه بعد الفراغ من البطولة، إلا أن رغبة اللاعب في مغادرة أسوار ناديه والموافقة على عرض النصر البالغ نحو 3 ملايين دولار حسمتا الأمر.
من جهة أخرى، أكدت مصادر لـ»مكة» أن إدارة النصر بصدد إبرام عقود مع لاعبين محليين في حراسة المرمى وخط الدفاع، وتسريح البرازيلي جوليانو ديباولا وانتداب صانع ألعاب يشغل مركزه.
وأفادت المصادر بأن هناك عددا من الأسماء البارزة على طاولة النصر حاليا، أبرزها لاعب نادي بالميراس البرازيلي جوستافو سكاربا.
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