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كيم بديلا لجونز في النصر

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي جيونبوك هونداي الكوري الجنوبي تنازله عن خدمات الظهير الأيسر كيم جون سو (28 عاما) لصالح نادي النصر، ليتمكن الأخير بموجب ذلك من قيده بقائمة الفريق في دوري أبطال آسيا، حيث سترفع الأسماء النهائية في 7 سبتمبر المقبل.

وكانت «مكة» أكدت في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي الموافق 25 أغسطس بأن النادي الكوري الجنوبي سيرسل للنصر خطاب تنازل عن كيم جون سو.

ويعني انضمام الآسيوي كيم للنصر، ابتعاد الآسيوي الآخر، حارس المرمى الأسترالي برادلي جونز عن الفريق في حسابات المدير الفني البرتعالي روي فيتوريا في الموسم المقبل.

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يذكر أن المفاوضات بين النصر ونادي جيونبوك مرت بمنعطفات عديدة بعد أن سعى النادي الكوري لاستمرار مدافعه معه في بطولة دوري أبطال آسيا والتنازل عنه بعد الفراغ من البطولة، إلا أن رغبة اللاعب في مغادرة أسوار ناديه والموافقة على عرض النصر البالغ نحو 3 ملايين دولار حسمتا الأمر.

من جهة أخرى، أكدت مصادر لـ»مكة» أن إدارة النصر بصدد إبرام عقود مع لاعبين محليين في حراسة المرمى وخط الدفاع، وتسريح البرازيلي جوليانو ديباولا وانتداب صانع ألعاب يشغل مركزه.

وأفادت المصادر بأن هناك عددا من الأسماء البارزة على طاولة النصر حاليا، أبرزها لاعب نادي بالميراس البرازيلي جوستافو سكاربا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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