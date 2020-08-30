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وزير الرياضة يجتمع بأندية منطقة نجران

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- بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس برؤساء أندية منطقة نجران خلال زيارته للمنطقة للوقوف والاطلاع على احتياجات الأندية ومناقشة الأهداف المستقبلية، بجانب الاطلاع على أهم العراقيل التي تواجهها الأندية وطرق حلها للرقي بالعمل المؤسساتي، وتطبيق أهم معايير الحوكمة في المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة.

كما التقى وزير الرياضة عددا من شباب وفتيات منطقة نجران، حيث استمع لآرائهم ومقترحاتهم، وتبادل معهم الأفكار التي من شأنها الارتقاء برياضة المنطقة، بالإضافة إلى الهوايات والرياضات المفضلة التي يفترض العمل عليها لتلبية احتياجاتهم.

ونوقشت بعض المبادرات الشبابية التي يتطلعون إليها، والآلية المناسبة لتحفيزهم وتشجيعهم للإبداع فيها، وإمكانية تطبيقها في منطقة نجران.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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