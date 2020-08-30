وزير الرياضة يجتمع بأندية منطقة نجران

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كما التقى وزير الرياضة عددا من شباب وفتيات منطقة نجران، حيث استمع لآرائهم ومقترحاتهم، وتبادل معهم الأفكار التي من شأنها الارتقاء برياضة المنطقة، بالإضافة إلى الهوايات والرياضات المفضلة التي يفترض العمل عليها لتلبية احتياجاتهم.
ونوقشت بعض المبادرات الشبابية التي يتطلعون إليها، والآلية المناسبة لتحفيزهم وتشجيعهم للإبداع فيها، وإمكانية تطبيقها في منطقة نجران.
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