«صم الشرقية» بطل المملكة لتنس الطاولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏ اختتمت أمس بمدينة الرياض بطولة المملكة للعبة تنس الطاولة التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم، وحقق نادي الصم بالمنطقة الشرقية المركز الأول. ‏من جانبه أكد رئيس نادي الصم سعيد الباحص،وأكد أن التتويج جاء بعد تأهيل وتدريب مستمر لأعضاء الفريق عبر برنامج مكثف حقق من خلاله النادي المركز الأول في فئة الزوجي، والمركز الثاني في فئة الفردي.

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