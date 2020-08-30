شكرا لقرائتكم خبر لقب الهداف يزعج الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون لقب هداف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مزعجا للهلال في حال مطالبة المهاجم الفرنسي بافتيمبي قوميز بالاستمرار في المنافسة على حصد اللقب خلال مشاركته في آخر لقاءين في الدوري أمام الوحدة والشباب.

ويحتل قوميز وصافة الهدافين برصيد 24 هدفا، فيما يتربع على القائمة هداف النسخة الماضية مهاجم فريق النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، برصيد 27 هدفا، والذي تبقت لفريقه مواجهتان أيضا أمام الاتحاد والاتفاق.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني لفريق الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو مباراتي الوحدة والشباب ضمن برنامج الإعداد لدوري أبطال آسيا الذي ينطلق بعد 5 أيام من مباراة الفريق أمام الشباب، على أن يعمل على إراحة بعض العناصر، خاصة أن الفريق ضمن الحصول على لقب الدوري.

وكان آخر لاعب هلالي حقق لقب هداف الدوري هو لاعب خط الوسط محمد الشلهوب عندما فاز باللقب عام 2010 بتسجيله 12 هدفا بفارق هدف عن مهاجم النصر محمد السهلاوي.

يذكر أن بطولة دوري أبطال آسيا ستقام بطريقة التجمع في قطر، حيث يخوض الهلال 4 مواجهات أمام باختاكور الأوزبكي (مواجهتين) وشاهر خودرو الإيراني، وشباب الأهلي الإماراتي، علما أن الهلال يتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع باختاكور.