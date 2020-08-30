بدء بطولة أسلحة ضغط الهواء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس بطولة رماية أسلحة ضغط الهواء لفئة الممتاز (بندقية ومسدس) لمسافة 10م، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرماية، خلال الفترة من 30 أغسطس 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020. ويأتي تنظيم البطولة وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الرياضة وبإشراف مباشر من المدير التنفيذي للاتحاد أحمد الشهراني.

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