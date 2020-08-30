شكرا لقرائتكم خبر الهلال يلاحق تحقيق رباعية خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لن يتوقف طموح الهلال عند تحقيق بطولة الدوري أمس الأول للمرة الـ16، حيث سبق هذا الإنجاز تحقيقه بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى بمسماها الجديد، وذلك في أواخر 2019، وتحديدا في 24 نوفمبر، إضافة إلى حصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

وأمام الزعيم فرصة لتخطي رقم الأهلي الذي حقق الثلاثية المحلية في عام 2016 عندما فاز بدوري المحترفين وبكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر.

وبعد حسم الدوري، يسعى الهلال للفوز بكأس الملك التي ستقام في أكتوبر المقبل، حيث يستضيف في دور الأربعة فريق أبها، فيما يكمل المربع الأهلي والنصر.

ومنذ الآن، حجز الهلال مقعده كطرف أول في مباراة السوبر التي تجمع بين بطلي الدوري (الهلال نفسه) وبطل كأس الملك.

وفي حالة نجاح الهلال في تحقيق بطولتي كأس الملك والسوبر، يكون قد حقق 4 بطولات في أقل من عام.

أرقام وبطولات

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رفع الهلال رصيده إلى 60 بطولة منها 16 لقبا في الدوري.

وسع الهلال الفارق بينه وبين أقرب منافسيه في بطولات الدوري (النصر) إلى 7 بطولات.

أول بطولة دوري للهلال حققها في عام 1977 وكان منافسه عليها النصر أيضا.

حقق الهلال الدوري مرتين متتاليتين، 3 مرات في 1985 و1986، و2010 و2011، و2017 و2018.

الشباب أول فريق يحقق اللقب 3 مرات متتالية أعوام 1991 و1992 و1993.

الاتحاد ثاني فريق يحقق اللقب 3 مرات متتالية أعوام 1999 و2000 و2001.