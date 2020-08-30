شكرا لقرائتكم خبر 6 مواجهات بالجولة الـ34 لدوري الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ34 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

ويستضيف النجوم صاحب المركز الـ17 برصيد 32 نقطة، نظيره القادسية الثالث بـ60 نقطة، ويلتقي الشعلة العاشر برصيد 45 نقطة، مع ضيفه الخليج الـ15 برصيد 36 نقطة، ويستضيف حطين الـ18 برصيد 30 نقطة نظيره نجران الـ12 برصيد 43 نقطة.

ويلتقي الطائي الـ11 برصيد 45 نقطة مع ضيفه أحد الخامس بـ 55 نقطة، ويستضيف الأنصار السادس برصيد 33 نقطة فريق النهضة السادس بـ51 نقطة، ويلتقي جدة الثامن بـ50 نقطة فريق الباطن المتصدر برصيد 66.

وتختتم الجولة غدا بأربع مباريات، حيث يستضيف الجيل نظيره الثقبة، ويلتقي الكوكب مع المجزل، ويلعب البكيرية ضد العين، ويقابل الجبلين فريق التقدم.