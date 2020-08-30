شكرا لقرائتكم بيراميدز: لم نتفاوض مع التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصر في نادى بيراميدز، حقيقة ما تردد فى الساعات الماضية من أنباء عن دخول نادى بيراميدز فى مفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من أجل إقناعه بعدم التجديد مع أبناء ميت عقبة والانتقال لصفوف الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل.

وأكد المصدر المسئول فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه لا صحة لوجود مفاوضات مع فرجانى ساسى لا من قريب أو من بعيد، وأن كل ما تردد حول تقديم عرض للاعب ليس له أى أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن فرجانى من اللاعبين المميزون فى الدورى إلا أن بيراميدز لا يرغب فى الحصول على خدماته بالوقت الحالى.

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ويرتبط فرجانى ساسى بعقد ممتد مع نادى الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وأبدى وكيل اللاعب التونسى اندهاشه التام من تلك الأنباء، خاصة أنه تحدث فى أكثر من مناسبة بأن اللاعب يشعر بالراحة التامة داخل جدران قلعة ميت عقبة ويعتبر نفسه أحد أبناء النادى الأبيض، خاصة فى ظل المعاملة الطيبة التى يلقاها، ويعد كامل تركيزه مع الفريق لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، كما أنه أكد رغبة ساسى فى تجديد تعاقده مع الزمالك لمدة ثلاثة مواسم أخرى وينتظر الانتهاء من البطولة الأفريقية لعقد جلسة مع مسئولى الزمالك للحديث حول تجديد التعاقد، لذا لا يوجد أى نية لديه فى التفكير بأية عروض أخرى فى ظل تمسك إدارة النادى به ومساندة جماهير الفارس الأبيض له منذ انضمامه لقلعة ميت عقبة قادما من النصر السعودى، مشدداً حول استمرار ساسى ضمن صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، وإن طموحاته مع الفريق هى حصد الألقاب والمساهمة مع زملائه فى المنافسة على مختلف البطولات التى يشارك بها الفريق.