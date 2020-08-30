شكرا لقرائتكم كلاكيت تانى مرة ..الجونة يتفوق بهدفين على المقاولون من ضربتي جزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضاعف والتر بواليا لاعب الجونة النتيجة لفريفه الساحلي من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الـVAR.

وشهدت المباراة لحظات مثيرة حيث أنه فى الدقيقة 56'تعادل لويس إدوارد للمقاولون العرب، إلا أن الحكم بعدها بدقيقة واحدة 57عاد إلى تقنية الـVAR التى تدخلت من لرؤية لمسة يد على مدافع المقاولون، فألغي هدف المقاولون واحتسب ركلة جزاء لصالح الجونة بعد مشاهدة الحكم للقطة فى الدقيقة 59 .

أنهى فريق الجونة فى إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف أمام فريق المقاولون العرب فى المباراة التى تجمعهما حالياً ، على ملعب خالد بشارة بالجونة ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز ،أحرز هدف الفريق الساحلي مهاجمه والتر بواليا فى الدقيقة 6 من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل الجونة كالتالى ، إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام رشدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: محمود ابو السعود

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الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، أحمد الشامى، حسن الشامي.

الوسط: محمد مجلي،عبد العزيز موسى، كريم مصطفى ، محمود السيد.

الهجوم: لويس إدوارد، سيف الجزيرى.

ويحتل الجونة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.