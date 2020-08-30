شكرا لقرائتكم فهد المولد: الاتحاد سيؤكد بقاءه في الدوري بنقاط النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد فهد المولد مهاجم اتحاد جدة أن فريقه قادر على تأكيد بقائه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عندما يستضيف نظيره النصر صاحب المركز الثاني في قمة مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في المسابقة.

وتعادل اتحاد جدة مع الفتح يوم الأحد بهدف لمثله ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة وعلى بعد نقطتين من أول مراكز الهبوط، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وقال المولد في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفتح: نستطيع تأكيد بقائنا في الدوري أمام النصر، ونحن جاهزون، فأمامنا 4 أيام من الاستعداد لتلك المواجهة، والكل سيشاهدنا في المباراة المقبلة.

وزاد: دائماً مباريات الفرق الكبيرة تتميز باللعب المفتوح والإثارة، وأتوقع أن زملائي اللاعبين يعرفون حجم المباراة وأهميتها، ولا يهمنا إن قابلنا النصر أو غيره، فنحن نادي الاتحاد وسنكون على قدر المسؤولية، ونعود إلى مستوياتنا المعروفة.