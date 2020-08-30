شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يقتنص نقطة ثمينة أمام الفتح بعشرة لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص اتحاد جدة نقطةً ثمينة أمام مضيفه الفتح بعد تعادلهما 1-1 في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يستغل الفريقين فرصة الابتعاد بشكل كبير عن مناطق الخطر حيث كانت الفرصة مواتية لأحدهما في حال اقتنص الفوز كونه سيتقدم لمناطق الأمان.

وبدأت المباراة بهجومٍ اتحادي كاد أن يثمر عن هدف مبكر حينما سدد مهاجمه فهد المولد كرةً قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 39 اضطر اتحاد جدة لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبدالعزيز البيشي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

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واستغل الفتح النقص العددي بصفوف الاتحاد وتمكن من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 42 حينما سدد مهاجمه الهولندي ميتشيل دي فريدي كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس البرازيلي غروهي.

وفي الشوط الثاني حاول الاتحاد العودة سريعاً ونجح مهاجمه البرازيلي رومارينيو بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 47 بعدما حول تمريرة زميله سعود عبدالحميد بقدمه في شباك الحارس حبيب الوطيان.

واستعاد الفتح سيطرته وبدأ مشوار البحث عن هدفٍ ثانِ وكان قريباً من ذلك حينما تلقى مهاجمه الهولندي ميتشيل دي فريدي تمريرة من زميله الدنماركي باشكيم قادري ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع كاد التونسي أنيس البدري مهاجم الاتحاد أن يمنح فريقه النقاط الثلاث حينما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله فهد المولد ليسدد الكرة بقوة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس حبيب الوطيان.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 31 نقطة ليبقى في المركز 11 وبفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز 12.