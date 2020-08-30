إنبى يهاجم الزمالك بمحمد شريف.. وأحمد على بمقاعد البدلاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط هامة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى لاستعادة انتصاراته فى الدورى الممتاز، وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الأبيض.
وجاء تشكيل إنبى كالتالى:
حراسة المرمى: محمود جاد.
خط الدفاع: على فوزى وإبراهيم يحيى وأسامة جلال وكريم فؤاد.
خط الوسط: حميد ماو، محمود غالى، عبد الرحمن عامر، محمد بسيونى.
خط الهجوم: محمد شريف، فيستون عابدول.
ويتواجد على مقاعد بدلاء إنبى كلا من:"عبد العزيز البلعوطى، محمد عرابى، محمود قاعود، أحمد العجوز، أحمد على، هشام عادل، محمد رزق، عمر سافيولا، أحمد حسين ميسى".
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