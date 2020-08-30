شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يضيف الهدف الثالث لسموحة فى شباك طنطا من رأسية متقنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز صلاح محسن مهاجم سموحة، الهدف الثالث لفريقه فى شباك طنطا من ضربة رأس متقنة بالدقيقة 71 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وانتهى الشوط الأول تقدم الفريق السكندرى بهدفين دون رد، أحرزهما شريف رضا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ثم أضاف إيريك ديسمبى الهدف الثانى فى الدقيقة 43.

وشهد اللقاء إحتساب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق طنطا فى الدقيقة 39، إلا إنه تراجع عن قراره بعد أن عاد لتقنية الفار، والتى أكدت عدم ارتطام الكرة فى يد لاعب سموحة.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 13 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 2 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

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وطالب حمادة صدقى المدير الفني لسموحة لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات لتصحيح مسار الفريق والتقدم نحو سباق مراكز المربع الذهبى ، في المقابل شدد محمد صلاح المدير الفني لطنطا على لاعبيه ضرورة التخلص من النتائج السلبية بتحقيق فوز يعزز فرص الفريق في البقاء بالممتاز ويبعده عن المركز الأخير.

تاريخ مواجهات سموحة وطنطا

تاريخيا مباراة اليوم هى السادسة بين الفريقين في مسابقة الدوري، تقاسم الفريقان الفوز بواقع فوزين لكل فريق بملعبه، وتقاسما أيضًا أهداف المواجهات العشرة، ثم انتهت المواجهة الخامسة بينهما والأخيرة فى الدور الأول لدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق والتى أقيمت على استاد طنطا الرياضى فى 27 نوفمبر 2019 ، سجل ثنائية سموحة حسام حسن وسجل ثنائية طنطا إسلام فؤاد وميدو جمال.