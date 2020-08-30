شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف يؤكد التزام الأهلى بتعليمات فيفا فى أزمة تغييرات مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولى وعضو لجنة الحكام الرئيسية السابق، أن النادى الأهلى نفذ تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الأخيرة فيما يتعلق بمسألة تغييرات اللاعبين، مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد حول وقوع الفريق الأحمر فى خطأ إدارى أثناء المباراة.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن وقوع النادى الأهلى وحكم مباراة أمس أمين عمر فى خطأ أثناء التغييرات، بداعى أن الفريق الأحمر استبدل 5 لاعبين فى 4 توقفات وليس 3، كما تنص لوائح وتعليمات اتحاد الكرة بعد زيادة التبديلات مع استئناف الدورى فى زمن كورونا، وفقا لتعليمات الفيفا.. وأشرك الأهلى قفشة بدلا من عمرو السولية فى الدقيقة 43، ووليد سليمان فى الدقيقة 46 على حساب أجاى، ومحمود وحيد بدلا من على معلول فى الدقيقة 67، قبل الدفع بصالح جمعة وعربى بدر على حساب أحمد الشيخ ومروان محسن فى الدقيقة 84

وقال عبد الرؤوف لـ" الخليج 365"، إن تعليمات الفيفا تؤكد أحقية كل ناد فى إجراء 5 تغييرات بدلا من 3 خلال 3 توقفات فقط مع استئناف النشاط فى زمن كورونا، مع أحقية كل ناد فى تغيير إضافى بين شوطى المباراة ولا يحتسب هذا التغيير من ضمن الثلاث توقفات المنصوص عليها فى التعليمات الجديدة.

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وأوضح أن تغيير أجاى لاعب الأهلى بين شوطى المباراة ونزول وليد سليمان بدلا منه لا يعتبر ضمن التوقفات الثلاث المنصوص عليها لذا لا يعتبر الأهلى مخالفا للتعليمات.

فى السياق ذاته، كشف ياسر عبد الرؤوف عن تطبيق هذه التعليمات خلال مباريات كأس مصر مع ملاحظة جديدة وهى أنه فى حالة اللجوء للوقت الإضافى يكون من حق كل فريق فى تغيير إضافى سواء قبل الاشواط الإضافية أو بينها.