شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتلقى أول «صفعة» في سوق الانتقالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الكتلونية أن اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك أخبر زملائه في أياكس أنه سينتقل لمانشستر يونايتد، ومن المتوقع أن يُسافر الأسبوع المقبل إلى إنجلترا لتوقيع عقود الانتقال لفريق الشياطين الحمر.

ووصفت الصحيفة الكتلونية الخبر بـ«الصفعة الأولى» لنادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية هذا العام، موضحة أن أياكس أمستردام الهولندي رفض تخفيض قيمة صفقة انتقال اللاعب والتي تبلغ حوالي 55 مليون يورو.

وأكدت «سبورت» أن سعر اللاعب وقف حائلًا أمام نجاح إدارة البرسا في الحصول على اللاعب، في ظل انتظارها في البداية بيع بعض اللاعبين لتوفير المبلغ، ولكن هذا لم يحدث واستغله نادي مانشستر يونايتد لصالحه لإنهاء الصفقة.

وكان رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، قد أبدى رغبته في التعاقد مع مواطنه «فان دي بيك» فور توليه المسؤولية، لكن اللاعب اقترب من الانضمام لمانشستر يونايتد.