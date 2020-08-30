شكرا لقرائتكم خبر عن شرط لويس سواريز الوحيد للرحيل عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق النجم الأوورجواني لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، رحيله عن برشلونة، والذي يأتي بناء على طلب المدير الفني الجديد رونالد كومان، بتنفيذ النادي لشرط واحد.

ونشر موقع «جول» تقريرًا ذكر فيه أخر التطورات بخصوص موقف اللاعب مع الفريق الكتالوني الموسم المقبل.

وقال الموقع إن «سواريز» يطالب إدارة البارسا بمبلغ قيمته 14 مليون يورو، وهو المبلغ المتبقي للاعب عن الموسم المقبل، وذلك في حالة مغادرة رغبتهم في مغادرته للفريق، ولكن إذا لم يدفع برشلونة المبلغ فسيبقى اللاعب مع الفريق ولن يرحل.

وأشار التقرير إلى أن «سواريز» سيرحل عن النادي وذلك بناء على رغبة المدير الفني الجديد رونالد كومان، والذي أبلغ سواريز في وقت لاحق أنه لن يكون ضمن خطة المدرب الهولندي الموسم المقبل، ولكن حتى الأن لم يأتي عرض رسمي للاعب، فيما كانت تقارير سابقة قد أكدت تعليقه لمفاوضاته مع جميع الأندية المهتمة لحين فسخ عقده مع البلوجرانا.

ولكن على الرغم من التوتر القائم بين أروقة الكامب نو فإن مهاجم البارسا حضر تجمع الفريق، صباح اليوم الأحد، من أجل الخضوع فحوصات كورونا والالتزام في التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

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