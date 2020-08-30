شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسى» يبدأ الحرب على برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادى برشلونة صفعة مدوية من الدولى الأرجنتينى ليونيل ميسى، بعد الغياب عن فحوصات كورونا أمس الأحد، قبل انطلاق استعدادات الموسم الجديد اليوم.

وكان النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى قد أخبر ناديه بعدم حضوره لمقر المدينة الرياضية للخضوع للاختبارات الطبية الروتينية، وكشف فيروس كورونا قبل بدء التدريبات، وهو ما حدث أمس.

وكشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن ليونيل ميسى أخطر إدارة برشلونة عن طريق محاميه بفسخ العقد من طرف واحد، فى خطوة لإعلان التحدى لإدارة جوسيب ماريا بارتوميو.

وأضافت الصحيفة أنه بعد الاطلاع على عقد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، مع برشلونة، تأكد إمكانية الرحيل بشكل مجانى، خلال الصيف الحالى، لأن الشرط الجزائى، بقيمة 700 مليون يورو، يطبق حتى نهاية الموسم الجارى 2019 – 2020، أما بعد ذلك فلا يوجد شرط جزائى.

وكان ليونيل ميسى قد أرسل فاكسا رسميا إلى إدارة برشلونة يخطرهم فيه برغبته فى تفعيل بند الرحيل المجانى بعد نهاية كل موسم والمُدرج بعقده المنتهى فى يونيو 2021، لكن أكد مسؤولو النادى أن موعد تفعيل هذا البند انتهى فى 10 يونيو الماضى، وإذا أراد اللاعب الرحيل عليه بدفع قيمة الشرط الجزائى البالغة 700 مليون يورو.

ووفقاً لما نشرته إذاعة «كادينا سير»الإسبانية، فإن إدارة برشلونة ستبدأ بعقوبة إيقاف النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى عن المشاركة مع الفريق الكتالونى مع خصم راتبه من يومين إلى 10 أيام.

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وأضافت الإذاعة أنه فى حال استمرار التمرد من جانب النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى سيتم خصم 25% من راتبه مع برشلونة.

فى نفس السياق، كشفت شبكة «سكاى سبورتس» أن ميسى طلب عقد لقاء شخصى مع إدارة برشلونة وفقا للتسلسل الهرمى لها، لمناقشة الحل لأزمة طلب رحيله عن النادى الكتالونى بشكل ودى هذا الصيف.

وأضافت «سكاى» أن برشلونة يصر على عدم التفاوض للسماح لليونيل ميسى بالرحيل عن النادى قبل انتهاء عقده الذى يستمر حتى 30 يونيو 2021، والذى تم توقيعه فى نوفمبر 2017.

من جانبه، أفادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بأن جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة، هو الوحيد الذى سيعقد اجتماعا مع ميسى.

وأضافت أن بارتوميو حدد حالة واحدة للجلوس على الطاولة مع ميسى أو والده وهى التفاوض حول تجديد عقد النجم الأرجنتينى. فيما أصيب طفل من مشجعى برشلونة بصدمة كبيرة لعدم حضور الأرجنتينى ليونيل ميسى إلى مقر تدريبات برشلونة صباح أمس، للخضوع لاختبارات كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم.

وظهر طفل مشجع يرتدى قميص ميسى مع برشلونة أمام مقر تدريبات الفريق الكتالونى، ولكن أصابه إحباط بعد فقدان الأمل فى حضور النجم الأرجنتينى كما تعود سابقاً.

وتجمع عدد قليل من مشجعى برشلونة أمام مقر النادى ووسائل الإعلام، فى انتظار ليونيل ميسى الذى قرر عدم الحضور لإجراء فحص كورونا فى خطوة جديدة للتمرد على النادى من أجل الرحيل.