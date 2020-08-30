شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض نجم طلائع الجيش.. ويسعى لتمديد عقد «السولية» 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسعى لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، لتجديد عقد عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمدة 3 مواسم، بخلاف الموسمين المتبقيين فى عقده، وذلك بناء على طلب من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، وكذلك سيتم تمديد عقود ثنائى الفريق أكرم توفيق، المُعار إلى الجونة، ومحمد شريف، المُعار إلى صفوف إنبى، وذلك بعدما استقر الرأى داخل النادى على عودة الثنائى والاستفادة من إمكانياتهما الفنية والبدنية.

فيما فتح مسؤولو النادى خطوط مفاوضات مع كريم طارق، لاعب طلائع الجيش، المُعار من بتروجت، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب، ويرى الجهاز الفنى أن اللاعب أفضل بديل لتعويض رمضان صبحى، الذى رحل عن صفوف الفريق. يأتى ذلك، فى الوقت الذى تتجه فيه النية إلى الموافقة على طلب جونيور أجايى للسفر إلى بلاده لمدة أسبوع للاطمئنان على أسرته، خاصة أن اللاعب يعانى اهتزازًا فى المستوى منذ استئناف بطولة الدورى الممتاز، ويرى الجهاز الفنى أن منح اللاعب راحة سيكون أفضل، وسيؤثر بشكل إيجابى على أدائه داخل المستطيل الأخضر.

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فيما أعلن الجهاز الطبى عن أن مدة غياب عمرو السولية ستكون 20 يومًا، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى بشد فى العضلة الأمامية، كما وافق الجهاز الفنى على منح على معلول يومًا ثالثًا راحة، بعد حصول الفريق على راحة 48 ساعة، وتمت الموافقة بعد تأكد غياب اللاعب عن مواجهة وادى دجلة، المقرر لها الجمعة المقبل.

وفى سياق آخر أعرب أليو بادجى، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى، عن سعادته بالفوز والمساهمة فى إحراز هدف التقدم وصناعة الهدف الثانى، وأشاد بالحفاوة الكبيرة للجماهير، وعبر عن سعادته لعودة صالح جمعة للمشاركة.

واعتبر أحمد الشيخ، لاعب الفريق، أن الأهلى حقق فوزًا مهمًّا فى مسيرته الناجحة لحسم لقب الدورى مبكرًا وقبل نهايته، مع التركيز بشكل جيد فى التحديات المقبلة.