شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإسباني تصدم «ميسي»: لا يمكنه الرحيل بدون دفع 700 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا بخصوص الأزمة الكبيرة بين فريق برشلونة الإسباني وبين قائد الفريق ليونيل ميسي، والذي يرغب في مغادرة البارسا هذا الموسم.

وأكدت الرابطة، في بيانها الصادر اليوم الأحد، أن عقد اللاعب الأرجنتيني ساري المفعول ويحتوي على الشرط الجزائي والذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو ويجب دفعه إذا قرر اللاعب الرحيل مبكرًا قبل نهاية عقده.

وأشارت الرابطة أنه وفقًا للوائح المعمول بها واتباع الإجراءات اللازمة في تلك الحالات، لن تقوم الليجا بنقل «ميسي» من برشلونة، إذا لم يتم دفع المبلغ المذكور في الشرط الجزائي.

وبهذا البيان الصادر من رابطة الدوري الإسباني فإن الأمور تزداد تعقيدًا، خاصة في ظل التقارير الصحفية التي تؤكد على أن «ميسي» مازل مُصرًا على الرحيل من البلوجرانا هذا الموسم، ومحاولته لتفعيل خيار الرحيل المجاني عن الفريق.

وكان «ميسي» قد طلب منذ أيام الرحيل مجانًا عن النادي وفسخ عقده، كما تغيب اليوم عن حضور اختبارات كورونا مع زملائه، استعدادًا للموسم الجديد.

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