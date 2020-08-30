شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يهزم نادي مصر بهدفين لهدف في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي وادي دجلة في تحقيق فوزًا هامًا على ضيفه نادي مصر بهدفين لهدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح وادي دجلة أهداف اللقاء مبكرًا عن طريق مروان حمدي في الدقيقة الخامسة بعدما استقبل عرضية إيزهاكو يعقوبو بتسديدة مباشرة في شباك عصام ثروت، لينتهي الشوط الاول بنتيجة 1-0 لدجلة.

وفي الشوط الثاني، نجح وادي دجلة في الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة مدافع نادي مصر أحمد سعيد أوكا للاعب دجلة عبدالكريم وادي في منطقة الجزاء، ليحصل «أوكا» على بطاقة صفراء، وينفذ أحمد سعيد الركلة بنجاح لصالح أصحاب الأرض لترتفع النتيجة إلى 2-0 في الدقيقة 86.

وحصل «أوكا» على البطاقة الصفراء الثانية ليطرد من المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد عرقلته لأحد لاعبي دجلة، إلا أن النقص العددي تبعه تسجيل نادي مصر لهدفه الوحيد في اللقاء عن طريق مصطفى سلطان الذي فشل في تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعدما تصدى للكرة محمد عبدالمنصف، لكنها ارتدت لـ«سلطان» الذي أودعها الشباك.

وبهذه النتيجة رفع وادي دجلة رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 17 في المركز الـ 17، مع تبقي له مباراة مؤجلة.

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