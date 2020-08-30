شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدعيم فريق اليد بصفقة ثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاهلي تعاقده مساء اليوم مع عمر ياسين لدعم فريق كرة اليد بالنادي.

وأكد رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي الأحمر، ان عمر ياسين وقع على عقود الإنضمام الى الفريق بداية من الموسم القادم.

وأشار عبد القادر في تصريحاته الى أن عمر ياسين يعد أحد أبناءالنادي، ويمتلك خبرات كبيرة، بالإضافة إلى أنه يحظى بثقة الجهاز الفني الجديد ليد الأهلي بقيادة طارق محروس.

وتواجد عمر ياسين خلال المرحلة الأولى من معسكر منتخب مصر التي تضم اللاعبين المحليين، وأقيم المعسكر في الغردقة استعدادا لكأس العالم المقرر إقامتها في يناير المقبل 2021.

وربطت تقارير تونسية بإنتقال اسامه الجزيري لاعب الترجي الى الاهلي في صفقة تبادلية على أن ينضم التونسي إسكندر زايد الى فريق باب سويقة.

ويعد عمر ياسين هو ثالث الصفقات التي أعلن الاهلي عن ضمها لصفوف فريق كرة اليد بالنادي بعد كلا من محسن رمضان ومحمود نعمان.

Advertisements