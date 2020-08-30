شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفاندوفسكي» يصنع التاريخ بتتويجه أفضل لاعب في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا المقدمة من صحيفة «كيكر» الألمانية باختيار النقاد والصحفيين الرياضيين.

واكتسح ليفاندوفسكي زميليه توماس مولر وجوشوا كيميتش في الاستفتاء السنوي الذي تجريه الصحيفة الألمانية الشهيرة للصحفيين الرياضيين، إذ حصل على 276 صوتًا مقابل 54 لـ«مولر» و49 لـ«كيميتش».

وتأتي هذه الجائزة لتكن الأولى من نوعها التي يحصل عليها اللاعب خلال مسيرته الطويلة في ألمانيا بقميصي بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، كما أصبح أول لاعب أجنبي يتوج بالجائزة منذ عام 2015 عندما فاز بها البلجيكي كيفين دي بروين.

ونجح «ليفاندوفسكي» في تسجيل 55 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم ليقود فريقه للتتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا التاريخية، كما حصل توج شخصيًا كهداف لجميع البطولات الثلاثة.